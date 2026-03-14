Axios: Цель Белого дома захватить иранский уран

Одна из целей США в войне с Ираном - захват запасов урана. Об этом пишет портал Axios, комментируя недавний разговор по телефону лидеров США и России. По данным издания, Путин предложил Трампу вывезти иранский запас обогащенного урана в Россию в рамках возможного соглашения о прекращении войны.



Речь идет примерно о 450 килограммах урана, которого потенциально хватило бы более чем для 10 ядерных боезарядов. Но, по данным источников, Трамп отклонил это предложение. Американский министр войны заявил, что в США рассматривают разные варианты для установления контроля над иранскими запасами высокообогащенного урана. Одним из них является добровольная передача Ираном запасов, что приветствовали бы в Белом доме.