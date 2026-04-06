3.72 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Axios: У США и Израиля есть план масштабного удара по энергообъектам Ирана
Автор:Редакция news.by
Шестеро детей в возрасте до 10 лет погибли при ночных бомбардировках Тегерана, сообщило столичное управление по чрезвычайным ситуациям.
Портал Axios со ссылкой на четыре американских, израильских и ближневосточных источника утверждает, что у США и Израиля уже есть план масштабного удара по энергообъектам Исламской Республики. При этом агентство Reuters информирует, что Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу в ближайшее время.
Также стало известно о том, что за последние сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов, получив разрешение от иранской стороны.