Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Азаров о возможной новой власти в Украине: От смены фамилий режим не изменится

Изображение
Фото: sb.by

Есть мнение, что США и даже НАТО мечтают избавиться от Зеленского. Но кто тогда может занять главный пост страны, если не он? И вообще, может ли Зеленский расправиться со своими возможными оппонентами, как в свое время с Виктором Медведчуком, Игорем Коломойским и Петром Порошенко.

На этот вопрос в "Трендах" ответил премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров.

От смены фамилий режим не изменится, а если режим не изменится, то говорить о мире бессмысленно, то есть сменщик Зеленского будет точно таким же.
Николай Азаров

Эксперт подчеркнул, что в таком случае нужно менять причину. Что касается будущего Зеленского, то оно уже определено. "Ему дадут так называемый золотой парашют и политическое убежище, а также хороший заработок в виде чтения лекций за 0,5 млн фунтов стерлингов. Чего вы за Зеленского переживаете? У него все будет хорошо", - высказал мнение он.

УкраинаНиколай АзаровТренды