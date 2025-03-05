Азаров о возможной новой власти в Украине: От смены фамилий режим не изменится

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Есть мнение, что США и даже НАТО мечтают избавиться от Зеленского. Но кто тогда может занять главный пост страны, если не он? И вообще, может ли Зеленский расправиться со своими возможными оппонентами, как в свое время с Виктором Медведчуком, Игорем Коломойским и Петром Порошенко.

На этот вопрос в "Трендах" ответил премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров.

От смены фамилий режим не изменится, а если режим не изменится, то говорить о мире бессмысленно, то есть сменщик Зеленского будет точно таким же. Николай Азаров