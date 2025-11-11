3.68 BYN
Турецкий самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана
Автор:Редакция news.by
На границе Грузии и Азербайджана разбился турецкий военный самолет. Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".
Военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес" принадлежал турецким военно-воздушным силам. Он вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане, подтвердили в Минобороны Турции. На момент крушения воздушное судно находилось на высоте около 8 км.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".