В Беларуси четвертые сутки ищут 14-летнего Максима Зеньковича

Четвертые сутки в Березинском районе ищут 14-летнего подростка из Минска.

Напомним, в субботу, 8 ноября, в районе 10 утра мальчик приехал в Березинский район к дедушке. Уехал на велосипеде в неизвестном направлении, с тех пор его не могут найти. Поиски ведутся уже четвертые сутки.

Участвуют спасатели, милиция, волонтеры из поисково-спасательного отряда "Ангел", нужна любая помощь. Сейчас здесь сформирован штаб, где люди координируют работу и распределяют задания всем участникам этой спасательной операции. Задействовано также много техники различного характера. Это и квадрокоптеры. Но немножко мешает погода, сильный туман препятствовал работе этой техники. Поэтому все желающие прочесывают леса, все заброшенные здания и жилые. Также водолазы осматривают водоемы.

Что известно на сегодняшний день, 11 ноября. Найден след от кроссовок, предположительно, который может принадлежать подростку. И сейчас эксперты выясняют, кому все-таки принадлежит этот след.

По словам мамы мальчика, подросток ушел в спортивных фирменных кроссовках с салатовой вставкой. Насколько удалось выяснить, этот след оставлен в лесу в том месте, где практически, можно сказать, не ступала нога человека, т.е. малоизвестная местность.

На утро уже прочесана местность радиусом в 10 километров. Это не только деревни, леса, но и водоемы. Работа не останавливается ни на минуту. Она ведется круглые сутки, сюда подъезжают все желающие, все неравнодушные, даже жители из других районов, областей. Кто-то подвозит бензин, кто-то питание. Так как здесь организовано горячее питание, горячее питье, штаб расположился прямо возле дома дедушки, куда приехал мальчик. И работа не останавливается. Помогают все, кто может.