Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Политика Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии по итогам второго тура выборов. Об этом сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан, пишет РИА Новости.

"По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал он на брифинге.

По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73 %, за него проголосовали 54 954 человека.

Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54 %, за него отдали 41 708 голосов.

Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70 % граждан Абхазия - 100 412 человек.

В первом туре явка составила 68,62 % - 98 790 проголосовавших.

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38 % голосов, а Ардзинба - 36,92 %.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. Кандидат экономических наук. С 2011-го по 2014-й - министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.