Балканские страны во власти непогоды

Мощная стихия пришла в Черногорию. В эпицентре находится район Бихор и окрестности города Беране, где реки вышли из берегов на фоне дождей. Несколько деревень отрезаны от цивилизации, затоплены дороги и дома. Бурные потоки воды смывают все на своем пути.

Во власти непогоды все балканские страны. Больше других досталось Боснии и Герцеговине. Там в центральных районах в результате наводнений и оползней погибли свыше 20 человек. Из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Города и деревни оказались под водой.



Правительство объявило чрезвычайное положение. Идет поисково-спасательная операция, число погибших может увеличиться.



Непогода привела к повреждениям автомобильных и железных дорог. Жители городов остались без электричества. В соседней Хорватии из-за проливных дождей и сильного ветра было закрыто несколько дорог.



Столица Загреб готовится к тому, что река Сава может выйти из берегов.