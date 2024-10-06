ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Балканские страны во власти непогоды

Мощная стихия пришла в Черногорию. В эпицентре находится район Бихор и окрестности города Беране, где реки вышли из берегов на фоне дождей.

Несколько деревень отрезаны от цивилизации, затоплены дороги и дома. Бурные потоки воды смывают все на своем пути.

Во власти непогоды все балканские страны. Больше других досталось Боснии и Герцеговине. Там в центральных районах в результате наводнений и оползней погибли свыше 20 человек. Из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Города и деревни оказались под водой.

 Правительство объявило чрезвычайное положение. Идет поисково-спасательная операция, число погибших может увеличиться.

Непогода привела к повреждениям автомобильных и железных дорог. Жители городов остались без электричества. В соседней Хорватии из-за проливных дождей и сильного ветра было закрыто несколько дорог.

Столица Загреб готовится к тому, что река Сава может выйти из берегов.

Балканынепогода

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все