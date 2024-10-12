ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Банда преступников напала на товарный поезд в Чикаго

Дерзкое нападение на товарный поезд в Чикаго.

Банда преступников беспрепятственно грабила состав, который остановился, ожидая возможности продолжить движение.

Преступники взламывали вагоны и вскрывали контейнеры с ценными грузами. Причем длилось это около часа, пока на место происшествия не прибыла полиция.

Задержать удалось лишь шестерых. 

СШАпоезднападениеразбой

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все