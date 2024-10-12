Банда преступников напала на товарный поезд в Чикаго

Дерзкое нападение на товарный поезд в Чикаго.



Банда преступников беспрепятственно грабила состав, который остановился, ожидая возможности продолжить движение.



Преступники взламывали вагоны и вскрывали контейнеры с ценными грузами. Причем длилось это около часа, пока на место происшествия не прибыла полиция.



Задержать удалось лишь шестерых.