Башар Асад выступил с первым официальным заявлением после эвакуации из Сирии. Отстраненный от власти президент заявил, что "ни разу за время произошедших в Сирийской Арабской Республике событий" не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны.

По его словам, он оставался в Дамаске до самого конца. Передислоцировался для работы на базу Хмеймим лишь 8 декабря, когда последние позиции САР пали. Асад также рассказал, что его эвакуации в Россию предшествовали коллапс армии и паралич госинститутов. Сам же он от армии и народа, согласно его утверждению, не отказывался.