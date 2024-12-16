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Башар Асад выступил с первым официальным заявлением
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9_12024-12-16T14:59:27.000000Z00
Башар Асад выступил с первым официальным заявлением после эвакуации из Сирии. Отстраненный от власти президент заявил, что "ни разу за время произошедших в Сирийской Арабской Республике событий" не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны.
По его словам, он оставался в Дамаске до самого конца. Передислоцировался для работы на базу Хмеймим лишь 8 декабря, когда последние позиции САР пали. Асад также рассказал, что его эвакуации в Россию предшествовали коллапс армии и паралич госинститутов. Сам же он от армии и народа, согласно его утверждению, не отказывался.