В Нью-Йорке сегодня разговаривают о мире и безопасности. Да, в свете всех событий и всей правды о том, кто именно стоит за вооруженными конфликтами и диверсиями последних десятилетий, звучит это более чем странно и уже даже издевательски. Тем не менее именно там находится штаб-квартира ООН, где сегодня открылась "Неделя высокого уровня". Шутки и прибаутки Байдена и его горячих поклонников не смогли в очередной раз превратить все происходящее в фарс. Лидеры очень многих стран всерьез обеспокоены - мир стоит на пороге ядерной катастрофы. И шутки здесь совсем не уместны.

Завтра состоится заседание Совбеза ООН, посвященное диверсии на "Северных потоках". Ключевым событием считаются общие прения - дебаты мировых лидеров.

Поле для баталий. В Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. В те времена, когда ситуация в мире накалилась до предела. Более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел собрались обсуждать предотвращение и урегулирование конфликтов. Традиционно ключевым событием считаются общие прения - дебаты мировых лидеров. Для Джо Байдена выступление стало во многом прощальным. Заявил, что благодаря США Украина не разрушена, а НАТО сильнее, чем раньше. Нашлось в его монологе и место для шутки по поводу собственного возраста.

Джо Байден, президент США:

"Я стал свидетелем замечательного исторического развития. Впервые я был избран сенатором от пяти штатов Америки в 1972 году. Я знаю, что выгляжу на 40 лет. Я это знаю".

Реакция западных СМИ на выступление Байдена

Западные СМИ разразились реакцией на последнее выступление 46-го президента США.

New York Post для этих целей выделил обложку с заголовком: Бардак, который они после себя оставили. В своей речи в ООН Байден пытается посеять мировой хаос. CNN пишет, что Байден использовал свою последнюю речь для того, чтобы воспеть достоинства демократии, но не предложил ничего существенного по поводу того, как разрешить обостряющийся кризис на Ближнем Востоке.

Журналисты Washington Post уточняют - характерный оптимизм Байдена прозвучал диссонансом на фоне разочарования и уныния, царивших в ООН.

Этот тон был задан генеральным секретарем Антониу Гутерришем, который посетовал на отсутствие красных линий, поддерживавшихся США и СССР во время холодной войны даже в самые мрачные моменты соперничества.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

"Геополитические разногласия продолжают углубляться. Планета продолжает накаляться. Бушуют войны, и неизвестно, чем они закончатся. Бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень. Мы приближаемся к невообразимому - к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир".

Принципы Устава ООН - двойные стандарты в подходах к международному праву

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке подвели человечество к порогу ядерной катастрофы - убежден лидер Сербии. Вучич обратил внимание на двойные стандарты в подходах к международному праву.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Когда здесь большие лидеры энергично и горячо говорят о необходимости свободы Украины, о соблюдении ООН ее Устава и резолюций, я спрашиваю себя: Почему они не соблюдают Устав ООН и резолюцию 1244, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, которая была нарушена в результате их же собственных действий. Они думали, что будут нарушать нормы международного права так, как они хотят, в той степени, в которой они хотят, и так долго, как они хотят".

В преддверии участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России также указал на то, что Запад давно перешел от диалога к микрофонной дипломатии в Совете Безопасности ООН.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Когда нужно было наказать Россию, растоптали все принципы, которые Запад нам скармливал и которые для него, как они нас уверяли, были священными. То же самое с принципами Устава ООН".

Президент Турции, говоря про украинский конфликт заявил, что страна выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Однако большая часть его выступления была посвящена проблемам Палестины и очернению Израиля.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Точно так же, как 70 лет назад, альянс человечества остановил Гитлера, сейчас такими же общими усилиями он должен остановить Нетаньяху и его банду убийц".

Призвал немедленно остановить варварство Израиля с трибуны Генассамблеи ООН и президент Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В ЦАХАЛ сообщили: сегодня утром над Тель-Авивом была перехвачена одиночная ракета с территории Ливана.

Всего за прошедшие сутки "Хезболлах" выпустила около 300 ракет по территории государства - практически все были сбиты в воздухе. Появляются новые данные о жертвах атаки ЦАХАЛ по Ливану - в результате ударов погибли два гражданина Канады, а также двое сотрудников ООН.