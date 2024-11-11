Батюшек возят в клетке и выбрасывают из храмов - как СБУ расправляется со священнослужителями

Если вы не ушли с нашими военными, значит ждали русский мир. А раз остались, то теперь вы сепаратисты, наемники, агенты. Так начал свой рассказ о зверствах украинских боевиков в отношении священнослужителей настоятель Свято-Казанского храма в Горловской епархии в поселке Яровая (ДНР) протоиерей Николай.

Протоиерей Николай

18 сентября настоятель храма как всегда пришел на службу в воскресный день, но она не состоялась - с утра в церковь зашли украинские военные и забрали протоиерея Николая якобы на беседу, пообещав, что вернут его позже. Однако он вернулся на службу из СИЗО только через пять месяцев благодаря Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Вывезли в Днепропетровск. Выбивали там показания, говорили, что мы "Кирилловские" священники, что состоим на службе в секте Московской Патриархии, требовали сказать свои позывные, звания. Я, оказывается, был агентом контрразведки. Протоиерей Николай

Но мужчина уже на протяжении 32 лет является простым священником. Он родился и вырос в том поселке, в котором служит.

Настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря игуменья Гавриила: "Там сейчас СБУ работает. Скажи слово - и тебя сразу же в застенки увезут. Митрополит Киевский и всея Украины в застенках находится, пыткам подвергается. Над ним издевались летом: жара плюс 40 градусов, а они его в клетке возили из Днепропетровска в Славянск по 16-18 часов. Не давали ни воды, ни еды".

Игуменья Гавриила

Недавно Россия и Украина провели обмен заключенными, в результате чего спасли из тюрьмы киевского поэта Яна Таксюра (сейчас находится в Москве). Также Патриарху Кириллу удалось освободить из тюрьмы 75-летнего митрополита, церковного композитора, первого наместника Киево-Печерской лавры Ионафана Елецких.

Обмен производился не на азовцев, а на католических священников. Как отметила настоятельница монастыря, Ионафана Елецких сначала привезли в Гродненскую область, потом в Гомель, оттуда - в Минск, а уже из белорусской столицы отвезли в Москву.

В Украине могут терроризировать, переписывать статью только за то, что являешься православным христианином и веришь в Бога. А в украинских церквях вместо проведения службы играют рок-концерты. "У нас Украинская Православная Церковь, но Московская Патриархия. Это та каноническая законная церковь, которая была, есть и будет", - заявил протоиерей Николай.

Руины православного храма в Украине

Отделение УПЦ от РПЦ началось с раскольника Филарета, митрополита Епифания, не заставило себя долго ждать и издание Томоса. После этого в Западной Украине стали избивать священников, выкидывать их из храмов.

Если вам что-то не нравится в этой вере, вы можете себе построить храм, организовывать общину и молиться там своему богу. Нет, им надо выкинуть священника и избить его. Других людей могли закидать камнями и снять это все на видео. Это нацизм. Протоиерей Николай

20-30 лет назад люди в Украине были такими же, как и белорусы и русские. Они думали, спали, ели так же, были одинаковой веры. Но огромные институты Америки, Запада вложили миллиарды долларов для того, чтобы поменять самосознание этих людей. Сегодня у украинцев отобрали родину, землю, суверенитет, веру в Бога, религию, церкви.