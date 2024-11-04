Байден созвонился с Макроном после испытания российской ракеты "Орешник", сообщила пресс-служба Белого дома.



Обсуждалась как ситуация на Украине, так и конфликт на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане.



Стороны выразили намерение продолжать тесные консультации по этим темам напрямую, а также через национальные группы безопасности. Подробностей разговора политиков Белый дом не привел.