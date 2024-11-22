Байден пообещал выплатить 770 долларов каждому пострадавшему от пожара в Лос-Анджелесе

Ущерб от пожаров в Калифорнии может составить 250 и даже 275 млрд долларов. Стихийное бедствие продолжается, и окончательные итоги подводить рано.

Тем не менее уходящая администрация Белого дома уже объявила о реализации программы помощи пострадавшим. Байден с гордостью пообещал выплатить каждому по 770 долларов. В Калифорнии этого хватит на неделю.