Байден в прощальной речи рассказал о своих победах

В США обсуждают прощальную речь Джо Байдена. В обращении к нации свой президентский срок он представил как череду побед.



В частности, поставил в свои заслуги то, что сумел укрепить НАТО и "сохранить свободу Украины". А также то, что добился мирного соглашения с ХАМАС. Правда, ранее Белый дом почему-то поблагодарил за усилия по достижению мира команду Дональда Трампа.



Сам избранный президент США заявляет, что именно его победа на выборах обусловила сделку о возвращении израильских заложников.



Что касается наследия Байдена, американский народ уже дал оценку 46-му президенту, отдав предпочтение на выборах Дональду Трампу. Так заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью "Фокс".

Майк Джонсон, спикер палаты представителей США:

"Неважно, что сказал Байден. Американский народ осознает его наследие: это масштабный миграционный кризис, который растянется на годы, стремительно растущая стоимость жизни, слабость на мировой сцене, катастрофическая внешняя политика, законопроекты о вооружении и маскировка его когнитивных проблем".