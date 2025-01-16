Байден в прощальной речи рассказал о своих победах

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В США обсуждают прощальную речь Джо Байдена. В обращении к нации свой президентский срок он представил как череду побед.
В частности, поставил в свои заслуги то, что сумел укрепить НАТО и "сохранить свободу Украины". А также то, что добился мирного соглашения с ХАМАС. Правда, ранее Белый дом почему-то поблагодарил за усилия по достижению мира команду Дональда Трампа.
Сам избранный президент США заявляет, что именно его победа на выборах обусловила сделку о возвращении израильских заложников.
Что касается наследия Байдена, американский народ уже дал оценку 46-му президенту, отдав предпочтение на выборах Дональду Трампу. Так заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью "Фокс".
Майк Джонсон, спикер палаты представителей США:
"Неважно, что сказал Байден. Американский народ осознает его наследие: это масштабный миграционный кризис, который растянется на годы, стремительно растущая стоимость жизни, слабость на мировой сцене, катастрофическая внешняя политика, законопроекты о вооружении и маскировка его когнитивных проблем".
Все эти так называемые "достижения" спикер перечислил в сосцети Х, напомнив и о помиловании Байденом своего сына, несмотря на обещание этого не делать. А кандидат от Трампа на должность госсекретаря США Марко Рубио высказался по поводу развязанного администрацией Байдена конфликта в Украине. Он заявил, что проблема не в том, что Киеву не хватает оружия, а в том, что не хватает украинцев. Войну надо заканчивать немедленно, сказал Рубио.