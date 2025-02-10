3.48 RUB
3.36 USD
3.47 EUR
Беглые белорусы написали донос в США, обвиняя соратников в нецелесообразном расходовании финансов
Беглые из Беларуси написали донос на своих же якобы соратников. Письмо направили в Госдепартамент и главе Департамента эффективности правительства США Илону Маску.
Повод, видимо, дала антикоррупционная волна в политике новых американских властей. Беглые настрочили кляузу о нецелесообразном расходовании средств так называемой белорусской оппозицией, которая 5 лет не пускала авторов к грантовой кормушке. В письме приводятся конкретные цифры.
Так, с 1992 года США выделили более 1,1 млрд долларов на поддержку демократии в Беларуси, из которых только за последние 4 года было направлено не менее 140 млн. Однако, несмотря на эти огромные суммы, по словам авторов жалобы, ситуация только ухудшилась.
В своем послании беглые просят немедленно провести аудит всех выделенных средств, потребовать вернуть украденное, а новые гранты выделять им, авторам. Жалоба в Госдеп, к слову, появилась вместе со статьей на ту же тему в ангажированных медиа. Видимо, за дело перераспределения западных грантов инициативные доносчики взялись всерьез.