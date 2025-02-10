Беглые белорусы написали донос в США, обвиняя соратников в нецелесообразном расходовании финансов

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Беглые из Беларуси написали донос на своих же якобы соратников. Письмо направили в Госдепартамент и главе Департамента эффективности правительства США Илону Маску.

Повод, видимо, дала антикоррупционная волна в политике новых американских властей. Беглые настрочили кляузу о нецелесообразном расходовании средств так называемой белорусской оппозицией, которая 5 лет не пускала авторов к грантовой кормушке. В письме приводятся конкретные цифры.

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Так, с 1992 года США выделили более 1,1 млрд долларов на поддержку демократии в Беларуси, из которых только за последние 4 года было направлено не менее 140 млн. Однако, несмотря на эти огромные суммы, по словам авторов жалобы, ситуация только ухудшилась.

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