Беларусь и Бразилия проработают дополнительные направления торгово-экономического сотрудничества

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Между Беларусью и Бразилией налажены дипломатические отношения уже 30 лет, мы развиваем экономические контакты.

Какие белорусские товары могут найти свое место на бразильском рынке и как логистические вызовы влияют на торговлю между Беларусью и Бразилией, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев в "Актуальном интервью".

"Я нахожусь в Бразилии относительно недавно, и, честно скажу, я еще не видел белорусских товаров в Бразилии. Но должен сказать, что с учетом нашего сотрудничества в аграрной сфере, с учетом поставок наших удобрений, кстати, не только в Бразилию, а во все страны, где аграрный сектор имеет важное значение, можно совершенно спокойно сказать, что часть бразильской продукции уже имеет в себе какую-то составляющую белорусского экспорта", - заявил Андрей Андреев.

Объемы товарооборота между Беларусью и Бразилией составляют около 600-700 млн долларов. Посол отметил, что такие показатели не удовлетворяют текущий уровень политических и экономических отношений между нашими странами. "Мы можем сделать больше с учетом заинтересованности Бразилии в нашей продукции, с учетом нашей заинтересованности в бразильской продукции, и главное, с учетом интенсивных контактов по дипломатической и торгово-экономической линиям. Я думаю, что в ближайшее время мы будем прорабатывать дополнительные направление торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Андрей Андреев.