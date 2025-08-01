3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Беларусь и Бразилия проработают дополнительные направления торгово-экономического сотрудничества
Между Беларусью и Бразилией налажены дипломатические отношения уже 30 лет, мы развиваем экономические контакты.
Какие белорусские товары могут найти свое место на бразильском рынке и как логистические вызовы влияют на торговлю между Беларусью и Бразилией, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев в "Актуальном интервью".
"Я нахожусь в Бразилии относительно недавно, и, честно скажу, я еще не видел белорусских товаров в Бразилии. Но должен сказать, что с учетом нашего сотрудничества в аграрной сфере, с учетом поставок наших удобрений, кстати, не только в Бразилию, а во все страны, где аграрный сектор имеет важное значение, можно совершенно спокойно сказать, что часть бразильской продукции уже имеет в себе какую-то составляющую белорусского экспорта", - заявил Андрей Андреев.
Объемы товарооборота между Беларусью и Бразилией составляют около 600-700 млн долларов. Посол отметил, что такие показатели не удовлетворяют текущий уровень политических и экономических отношений между нашими странами. "Мы можем сделать больше с учетом заинтересованности Бразилии в нашей продукции, с учетом нашей заинтересованности в бразильской продукции, и главное, с учетом интенсивных контактов по дипломатической и торгово-экономической линиям. Я думаю, что в ближайшее время мы будем прорабатывать дополнительные направление торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Андрей Андреев.
Посол рассказал, что логистика на сегодняшний день сильно страдает от военно-политической нестабильности, несправедливых экономических санкций, ограничений. Тем не менее, находятся взаимовыгодные пути. Идет работа с белорусскими и международными транзитными компаниями, логистическими компаниями. Логистические вопросы сейчас не являются принципиальным препятствием для развития взаимных поставок между Беларусью и Бразилией, отметил Андрей Андреев.