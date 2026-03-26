Беларусь и Грузия: как туризм, поставки техники и молочки стали драйвером сближения двух стран

Грузия омывается Черным морем и граничит с Турцией, с юга - с Армении, с востока - с Азербайджаном и через Кавказский хребет с севера - с Россией. Территория страны занимает почти 70 тыс. кв. км. В основном это горы, а также много и густых лесов.

В Грузии каждый гость считается посланником Бога и принимается с особой теплотой. Даже те, кто никогда не был в Грузии, наверняка слышали о легендарном гостеприимстве жителей этой страны.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов рассказал, что там, прежде чем контракт будет заключен, проводится ряд долгих переговоров за столом и по телефону. Без личного контакта невозможен ни один контракт.

Хлеб и вино - символы Грузии. Эти два продукта имеют особое значение. Хлеб - это не просто еда, а священный символ жизни с благополучием, уважением к каждому человеку. Вино не менее важный элемент. Традиция его пить с тостами передается из поколения в поколение, как и коньяк. Легендарный напиток производится в этих краях с XIX века по классической французской технологии из местных сортов винограда, что придает ему уникальный вкус с нотками ореха, дуба и карамели. Выдерживают спирт и хранят напиток исключительно в дубовых бочках.

В дубовой древесине оказалось вещество, которого нет в других древесинах - фенольное вещество, лигнин. Благодаря его окислению и получается тот особый аромат и вкус коньяка.

Старейший и крупнейший производитель коньяков в Грузии находится в Тбилиси. Он открыт в 1888 году известным предпринимателем и ученым Давидом Сараджишвили. На предприятии хранится один из старейших коньячных спиртов 1893 года, который там считают национальным достоянием. Главный технолог рассказал об этом с гордостью и вспомнил 2018 год, когда с визитом в Грузии на этом заводе был Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Давид Абзианидзе, директор по качеству, главный технолог АО "Сараджишвили", член международной Академии винограда и вина:

"Белорусский лидер сильно заинтересовался заводом, историей и задавал такие тонкие вопросы, что я немножко удивился. Мы решили ему подарить (он пока еще не забирал) бочку с 25-летним коньячным спиртом. Кстати, многие белорусы сюда приходят и фотографируют все. Это еще раз подтверждает дружбу между нашими странами".

Давид Абзианидзе

В компании тщательно следят за технологией возделывания винограда, дистилляции, выдержки и розлива в бутылки. Экспортируют напитки в основном в 20 стран мира. В Беларусь приезжают в таре и наливом в огромных емкостях. Да, именно производителю в Беларуси, единственному, доверили разливать на месте этот уникальный продукт, что подтверждает высокий уровень доверия и качества самого производства. Кстати, торговля получилась с двухсторонним движением.

В Беларуси уже несколько лет готовят крепкий напиток на коньячной основе - по-грузински называется "Тихари". Он готовится на основе экстракта перегородок грецкого ореха. Экстракт готовят на основе этилового спирта, который Грузия покупает исключительно у ОАО "Минск Кристалл". Своего рода получается взаимообмен - "Кристаллу" продают коньяк, а у него закупается в большом количестве этиловый спирт.

В целом товарооборот Беларуси и Грузии за пять лет вырос на 70 %, но общие цифры пока скромны. В 2025 году это чуть более чем 150 млн долларов. Обозначили пока первый ориентир 200 млн долларов. Шестилетняя пауза диалога и власти и бизнеса многие проекты затормозила, но сегодня две страны готовы обсуждать и договариваться.

Несколько лет назад Грузия стала парламентской республикой, и в парламенте создали группу дружбы с Республикой Беларусь. Такая же группа дружбы создана и в белорусском парламенте.

Что касается бизнеса, то он точно знает, что от сотрудничества выигрывают две стороны. Магазинов, где продаются белорусские продукты, на рынке Грузии становится все больше. В Грузии сейчас 34 магазина с продуктами питания. Под марками "Белорусский дом", Belmart и BulbaLand. Начали они активно развиваться лет пять назад, и сейчас каждый год прирастают все новыми торговыми точками, а начиналось все именно с магазина в Тбилиси. В магазин заходят русские, белорусы, бывают и грузины.

Продуктовая корзина наполняется быстро, а у каждого есть свой фаворит на полке, но точно молочные продукты никого не оставляют равнодушными. В Грузии большой популярностью пользуется молочная продукция - различные йогурты, масло, творог, сметану и молоко. Кстати, оно здесь стоит примерно от 4 до 6 рублей за литр. Это дешевле, чем местного производства. Так что Беларусь конкурентоспособна и по цене на этом рынке.

Учредитель торговой сети "Белорусский дом" Реваз Чигладзе не первые годы в бизнесе. Первый магазин с белорусскими товарами открыл в 2019 году, сейчас у него их уже несколько десятков. Говорит, такого качества на бывшем постсоветском пространстве нет ни у кого. Это подтверждает и хорошая выручка каждый день. "Моя семья, после того как открыл первый магазин, другие продукты уже не ест. Все покупаем белорусское - молочку, мясные продукт, консервы, кондитерку. Так что холодильник дома забит всем белорусским", - с улыбкой рассказал он.

Сейчас продажами белорусских товаров занимаются три компании, у каждого магазина свой пул предприятий-поставщиков. ОАО "Могилевский мясокомбинат" среди них. У предприятия заключены новые контракты на 3 млн долларов. Впервые в Грузию привезут колбасу, говядину и тушенку.

Многие предприятия сами выходят на грузинских бизнесменов, предлагают свои новинки. Другие обращаются в белорусское посольство, и партнеры находят друг друга. Логистика несложная - из Беларуси в Грузию товар можно довезти за три дня, но порой возникают сложности именно из-за погоды.

"Если граница не закрыта, то за три дня колбаса от ОАО "Брестский мясокомбинат" уже появляется в магазинах в Тбилиси, в Батуми - за четыре. Единственное узкое место - Верхний Ларс (часто дорогу закрывают из-за лавин, селей. - прим. news.by), но с улучшением погодных условий проблем не будет, машины постоянно станут ездить", - констатировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.

Николай Рогащук

Планируется расширять линейку товаров и за счет продукции легкой промышленности и техники. Теперь в Тбилиси появился центр продаж, где можно приобрести тракторы, комбайны, навесное оборудование, и этот список станет шире. Рядом с торговлей обязательно налажен сервис - без него сложно превзойти конкурентов. У белорусской техники есть и свои преимущества. Многие хорошо знают, как она работает в полях.

Как объяснил гендиректор ОАО "МТЗ" Тарас Мурог, спрос есть и постоянно увеличивается. Открытие центра позволит купить всю гамму и шлейф техники, которая нужна для сельского хозяйства. В основном востребованы тракторы с мощностью 80-120 лошадиных сил.

Тарас Мурог

Конкуренция на рынке Грузии высока - те же китайские партнеры тоже закрепляются, но не только они, поэтому белорусским производителям нужно держать ухо востро.

Директор-основатель компании по продаже белорусской техники Адил Пириев уверен, что покупатель не пройдет мимо этого центра. Начинал он в 2019 году с поставок запчастей, сейчас товар куда весомее. Беларусь же рассчитывает далее на сборку собственной техники на месте. Пока же привозит готовые машины, но для местных аграриев власти открыли и субсидирование под покупку этой техники.

Адил Пириев:

"70 % оплачивает покупатель, 30 % - государство. Это очень хорошая программа. Была такая же пару лет назад, тогда мы продали очень большое количество машин. Будем продавать еще. Белорусская техника всегда была востребована на территории Грузии. Она является очень качественной техникой, которой довольны покупатели. Они хотят качественную белорусскую технику на территории Грузии".

Говорят, экономика - основной элемент, который укрепляет двухсторонние отношения, поэтому сегодня время создавать историю новых совместных проектов. Об этом как раз говорили в Тбилиси на заседании совместной межправкомиссии. Она не собиралась шесть лет. Потенциал у каждой страны большой, и важно его умело объединить.

"Очень важно создавать много совместных проектов, к тому же для этого есть огромнейший потенциал. Опыт Беларуси в сельском хозяйстве - мировой стандарт, важный для нас. У нас развитый гостиничный бизнес, виноделие. В стране, где живут 3,5 млн человек и приезжают около 9 млн туристов, доказывает проявление интереса к Грузии", - сказал Почетный консул Беларуси в Грузии Ираклий Шиошвили.

Прорабатывается сейчас и создание грузинско-белорусского агродома, в котором грузинские сельхозпроизводители смогут покупать удобрения, семена, оборудование и племенной скот. Кстати, первые контракты уже есть.

Положительный пример всестороннего развития торгово-экономических отношений - рост взаимного оборота услуг (более чем в 2,5 раза за 5 лет). В основном востребованы транспортные услуги, включая авиаперевозки, перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Но не только это.

Новое направление - биржевая торговля, и первый брокер из Грузии уже зарегистрирован. Это торгово-логистическая компания, которая и сама не прочь покупать через биржу белорусские пиломатериалы. Директор компании по деревообработке Тарас Футрук рассказал о новом предприятии в городе Поти, где оно недавно открылось и нуждается в сырье. На заводе выпускают биотопливо и поддоны, а также элементы для него.

"По всему миру известно: если продукт белорусский, то он высокого качества. Мы с большим удовольствием работаем с сырьем, потому что оно позволяет формировать качественный продукт с более высокой добавленной стоимостью. В нашем случае это надежные, хорошие элементы, механизмы и оборудование, а также лучшее сырье. Лучшее сырье плюс хорошее оборудование - лучший продукт на рынке", - отметил Тарас Футрук.

У бизнеса есть все возможности часто встречаться, как и у туристов. Из Минска летают прямые рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Загрузка на рейсах составляет более 80 %. В Грузии есть море и горы, богатая гастрономическая культура. В 2025 году Беларусь заняла 7-е место в десятке стран, из которых в Грузию приезжают больше всего туристов. И такая народная дипломатия может стать важным локомотивом и для развития всех сфер - от экономики до науки и культуры.

Сегодня Грузия приглашает на свой рынок экспортеров и инвесторов, активно строит и развивает свои транспортные маршруты для связывания Черноморского региона с Каспийским, одним словом, создает мост между Европой и Ближним Востоком. Много веков тому назад здесь проходили первостепенные дороги и Великого шелкового пути. Сегодня же время восстанавливать маршруты и идти навстречу друг другу.