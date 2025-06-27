В июне 2025 года Минск стал эпицентром международной дипломатии, привлекая внимание мировых СМИ и аналитиков. За одну неделю Беларусь посетили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, спецпосланник Президента США Кит Келлог, наследный принц Абу-Даби Халид бен Мухаммад бен Заид аль-Нахайян, а также лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на IV Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2025). Никарагуа, Куба и ряд стран Карибского бассейна выразили намерение интегрироваться в ЕАЭС, а Мьянма заявила о желании вступить в союз.

На полях международных встреч Беларусь укрепила связи с Индией, обсудив сотрудничество в области военного образования. Эти события подчеркивают трансформацию роли Беларуси и ее Президента Александра Лукашенко - от лидера небольшого европейского государства до ключевого модератора в диалоге между Западом, Востоком и Глобальным Югом.

Беларусь как консолидирующая сила

Расположенная на стыке Европы и Евразии, Беларусь исторически выступала геополитическим мостом. Несмотря на санкционное давление Запада после 2020 года, Лукашенко сохранил стратегические альянсы с Россией и Китаем, одновременно развивая связи со странами Глобального Юга - Африкой, Азией и Латинской Америкой.

Визит Кита Келлога 21 июня 2025 года, сопровождавшийся освобождением 14 заключенных, стал сигналом готовности Минска к прагматичному диалогу с Западом. Этот шаг, как отмечает аналитический центр Фонда Карнеги, демонстрирует стремление Лукашенко использовать геополитическую ситуацию для укрепления позиций Беларуси как посредника.

Роль Беларуси как арбитра проявляется в трех ключевых сферах

Политическая сфера

Минск позиционирует себя как нейтральную площадку для переговоров по глобальной безопасности. Встреча Лукашенко с Келлогом, по данным Reuters, была направлена на обсуждение мирных переговоров по Украине. Лукашенко, сохраняя союз с Россией, подчеркивает готовность к посредничеству, что делает Беларусь в геополитическом плане уникальной в поляризованном мире. На фоне этих усилий Президент Ирана Масуд Пезешкиан, не сумевший присутствовать на ЕЭФ-2025 из-за эскалации конфликта, направил заявление, осуждающее нападение на ядерные объекты Ирана 13 июня 2025 года. Он отметил, что "сионистский режим" и США атаковали мирные ядерные объекты, находящиеся под контролем МАГАТЭ, в ходе переговоров по ядерной программе Ирана, что нарушает международные нормы и подрывает режим нераспространения. Это заявление, озвученное в Минске, подчеркивает роль Беларуси как площадки для обсуждения глобальных кризисов.

Экономическая консолидация

ЕАЭС стал платформой для обсуждения интеграционных процессов, включая технологический суверенитет и всестороннюю кооперацию. Заявления Никарагуа, Кубы и Мьянмы о намерении присоединиться к ЕАЭС подчеркивают привлекательность союза для стран, стремящихся к экономической диверсификации в условиях санкций.

Важнейший логистический узел

Беларусь играет ключевую роль в трансъевразийских транспортных коридорах, связывающих Китай, Россию и Европу. Инициативы вроде "Пояс и Путь" усиливают позиции Минска как логистического центра, что особенно важно для стран Глобального Юга, ищущих альтернативные торговые пути.

Интеграционные амбиции Никарагуа, Кубы и стран Карибского бассейна

На пленарном заседании ЕЭФ-2025 президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб для продвижения продукции ЕАЭС в Латинскую Америку и Карибский регион, используя географические преимущества и особую экономическую зону Кубы. Этот центр станет транспортным коммутатором для приема и распространения грузов между странами ЕАЭС и Латинской Америкой.

Никарагуа также запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, подчеркивая важность сотрудничества с Беларусью и Россией. Другие страны Карибского бассейна проявляют интерес к интеграции, видя в ЕАЭС защиту от санкций и возможность диверсификации торговли.

Эти шаги подтверждают, что ЕАЭС становится моделью интеграции для Глобального Юга, а Беларусь играет ведущую роль в этом процессе.

Беларусь и Индия. Военное образование как новый вектор

На полях совещания министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Обсуждалось сотрудничество в военном образовании, включая обмен опытом, обучение офицеров и разработку курсов по кибербезопасности и военным технологиям. Это укрепляет позиции Минска как партнера Нью-Дели в рамках ШОС и подчеркивает стремление Беларуси расширять связи с ключевыми азиатскими игроками.

Визит наследного принца Абу-Даби и переговоры с Лукашенко

26 июня 2025 года в Беларусь прибыл Наследный принц Абу-Даби Халид бен Мухаммад бен Заид аль-Нахайян, председатель Исполнительного совета Абу-Даби. На следующий день он принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета во Дворце Независимости и провел переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и выразил надежду на повышение уровня экономического сотрудничества с ОАЭ, подчеркнув потенциал для инвестиций и торговых проектов.

Визит принца, представляющего одну из ключевых экономик Персидского залива, подтверждает интерес ОАЭ к Беларуси как партнеру в евразийской интеграции и логистических проектах, что усиливает позиции Минска как посредника между Востоком и Глобальным Югом.

Ключевая неделя июня 2025 года - Минск как центр притяжения

События 20-27 июня 2025 года подтверждают, что Беларусь становится ареной для обсуждения глобальных вызовов.

Визит Александра Бастрыкина. Приезд главы Следственного комитета России перед встречей с Келлогом подчеркивает координацию Минска с Москвой, сохраняя пространство для диалога с Западом.

Визит Кита Келлога. Шестичасовая встреча с Лукашенко охватила вопросы от украинского конфликта до санкций, а освобождение заключенных стало жестом доброй воли.

Визит Халида бен Мухаммада. Переговоры с Лукашенко и участие в саммите ЕАЭС укрепили экономические связи с ОАЭ и позиции Беларуси как логистического и инвестиционного партнера.

ЕЭФ-2025 и новые участники. Форум собрал лидеров ЕАЭС, а заявления Никарагуа, Кубы и Мьянмы об интеграции в союз усилили репутацию Минска как центра евразийской интеграции. Заявление Президента Ирана, осуждающее атаки на ядерные объекты, дополнительно подчеркнуло значимость Минска как платформы для обсуждения глобальных кризисов.

Эти события не случайны. Минск стал местом, где пересекаются интересы Запада, Востока и Глобального Юга, а Лукашенко - фигурой, способной балансировать между ними.

Почему Беларусь становится глобальным модератором?

Несмотря на союз с Россией, Беларусь демонстрирует готовность к диалогу с Западом и странами Персидского залива, что делает Минск привлекательным для Глобального Юга.

Экономическая привлекательность ЕАЭС. Успехи союза привлекают страны, стремящиеся к экономической стабильности, а Беларусь продвигает интеграцию.

Прагматизм Лукашенко. Способность находить компромиссы делает его фигурой, с которой готовы говорить Москва, Вашингтон, Пекин, Нью-Дели и Абу-Даби.