Беларусь и Россия планируют стать самодостаточными в сельхозмашиностроении

Беларусь и Россия способны достигнуть максимальной импортонезависимости в сельхозмашиностроении. Об этом говорил премьер-министр Роман Головченко на встрече с председателем правления Союза промышленников "Прогресс". Задача минпромов Беларуси и России - соблюсти баланс интересов, а также закрепить компетенции за предприятиями двух государств. Очень важно проводить и совместную согласованную политику, чтобы стать полностью самодостаточными в машиностроении.

Сергей Серебряков, гендиректор Кировского завода, председатель правления союза промышленников "Прогресс":

"Обсуждаем темы углубления технологической кооперации, совместной работы на рынках, совместной организации системы сервиса и продаж, повышения качества обслуживания наших клиентов, а также очень важные меры государственной поддержки, синхронизации этих мер государственной поддержки, общих правил работы на рынке, выравнивание условий для работы, чтобы не было никаких препятствий друг для друга в этом плане, чтобы мы друг другу только помогали и не мешали ни в коем случае".

"Нам есть с кем бороться на международных рынках, нам есть, что друг другу дать, чем друг другу помогать и как вместе выстраивать совместную политику для развития нашего общего отечества", - отметил гендиректор.