3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
Рыженков: Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень
Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень. Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки.
Максим Рыженков заверил коллегу в готовности Беларуси содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как посредством наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки кадров.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Такая работа уже ведется, например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. В целом хочется сказать, что в настоящее время почти 3 тыс. студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране. И мы этим очень горды, что ланкийская сторона выбрала именно Республику Беларусь и высоко оценивает уровень нашего образования. Мы готовы расширять спектр сотрудничества и предлагаем нашим партнерам рассмотреть варианты обучения в вузах Беларуси и по многим другим специальностям".
Министр также отметил важнейшее направление сотрудничества - туризм, который получил особый импульс с открытием в прошлом году прямого авиасообщения между Беларусью и Шри-Ланкой.
Сегодня ланкийская сторона объявила, что белорусским туристам будут бесплатно предоставляться визы с 25 мая. Участники встречи договорились об активизации двусторонних политических контактов, а также о подготовке к проведению до конца года заседания совместной белорусско-ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.