Рыженков: Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень

Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень. Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки.

Максим Рыженков заверил коллегу в готовности Беларуси содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как посредством наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки кадров.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Такая работа уже ведется, например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. В целом хочется сказать, что в настоящее время почти 3 тыс. студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране. И мы этим очень горды, что ланкийская сторона выбрала именно Республику Беларусь и высоко оценивает уровень нашего образования. Мы готовы расширять спектр сотрудничества и предлагаем нашим партнерам рассмотреть варианты обучения в вузах Беларуси и по многим другим специальностям".

Министр также отметил важнейшее направление сотрудничества - туризм, который получил особый импульс с открытием в прошлом году прямого авиасообщения между Беларусью и Шри-Ланкой.