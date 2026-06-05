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Беларусь завоевала Гран-при на выставке в Иркутске за дизайн станции метро "Ковальская Слобода"
Автор:Редакция news.by
4 июня в Иркутске подвели итоги международной выставки-конкурса "Креативный город - 2026". Гран-при забрала Беларусь за дизайн-проект интерьера станции "Ковальская Слобода" Минского метрополитена.
Белорусский проект обошел конкурентов в номинации "Интерьеры - пространство идентичности и креативности".
Всего на почту организаторов поступило около 300 заявок из 21 города. В экспозиции были представлены лучшие художественные, проектные и исследовательские работы авторов из Беларуси, Китая и России.