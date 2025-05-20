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Бельгия готова отправить войска в Украину после заключения перемирия
Европейские власти упорно преследуют свои цели в Украине, несмотря на мирный процесс, запущенный Москвой и Вашингтоном.
В Бельгии заявили, что готовы отправить войска в Киев в составе "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны Бельгии по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС. Он также сообщил о планах ежегодно поставлять оружие Украине на 1 миллиард евро. Кроме того, Бельгия ускорит поставки своих F-16.