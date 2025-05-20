Бельгия готова отправить войска в Украину после заключения перемирия

В Бельгии заявили, что готовы отправить войска в Киев в составе "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны Бельгии по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС. Он также сообщил о планах ежегодно поставлять оружие Украине на 1 миллиард евро. Кроме того, Бельгия ускорит поставки своих F-16.