Бельгия может подать в суд против ЕК при использовании замороженных российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прямо обвинил власти Евросоюза в намерении совершить акт грабежа по отношению к замороженным российским активам. Политик считает, что конфискация недопустима.

Как отметил он, это деньги страны, с которой они не воюют. Это все равно, что ворваться в посольство, вынести оттуда мебель и начать распродавать ее.

Между тем европейские власти намерены в ближайшие дни бессрочно заморозить арестованные российские активы. Предполагается, что это изменит статус данных денег и позволит обойти вето, которым грозят некоторые страны ЕС.