Бельгия может подать в суд против ЕК при использовании замороженных российских активов
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прямо обвинил власти Евросоюза в намерении совершить акт грабежа по отношению к замороженным российским активам. Политик считает, что конфискация недопустима.
Как отметил он, это деньги страны, с которой они не воюют. Это все равно, что ворваться в посольство, вынести оттуда мебель и начать распродавать ее.
Между тем европейские власти намерены в ближайшие дни бессрочно заморозить арестованные российские активы. Предполагается, что это изменит статус данных денег и позволит обойти вето, которым грозят некоторые страны ЕС.
Но Бельгия не готова безропотно смириться с нарушением принципа консенсуса в принятии таких решений: королевство собирается вчинить иск властям ЕС при первой же попытке конфискации денег, которые хранятся на счетах депозитария Euroclear. По некоторым данным, там могут находиться 210 млрд евро.