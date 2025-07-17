Бельгия направит в Литву более 200 военных

Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана по обороне восточного фланга Альянса против российской угрозы.

По словам министра обороны королевства, миссия в Литве продлится полгода и завершится в конце января следующего года. Впрочем, направление военных еще требует утверждения бельгийским кабмином.