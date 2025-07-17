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Бельгия направит в Литву более 200 военных
Автор:Редакция news.by
Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных в рамках плана по обороне восточного фланга Альянса против российской угрозы.
По словам министра обороны королевства, миссия в Литве продлится полгода и завершится в конце января следующего года. Впрочем, направление военных еще требует утверждения бельгийским кабмином.
Беларусь и Россия в последние годы фиксируют беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Военный блок расширяет инициативы, наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии".