Бельгия отказалась от передачи Киеву замороженных активов России

Бельгия отказывается передавать Украине замороженные российские активы. Об этом заявил премьер-министр страны. Причина - опасения по поводу нарушения международного права и возможные финансовые последствия для самой Европы.

Речь политика в местном парламенте была встречена аплодисментами, это стало знаковым моментом в политическом споре и пощечиной национального правительства европейским институтам.

Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии:

"Они не могут рассчитывать на одобрение этого решения со стороны нашего правительства и нашей страны. Мы всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы пойти на жертвы ради этого. Но не следует требовать невозможного от этой страны. Такова позиция правительства. И я надеюсь заручиться поддержкой всего парламента. Спасибо".

Издание Politico отмечает: отказ Бельгии от плана по изъятию замороженных российских активов и финансированию Украины за счет них был "смертельным ударом" для Киева и ЕС, который выбил из-под них почву в самый критический момент. На этом фоне Великобритания демонстрирует противоположную позицию.

По данным Times, Лондон готов передать киевскому режиму свыше 10 млрд долларов из активов России, замороженных на его территории. При этом Международный валютный фонд напоминает, что любые действия с финансами подобного рода должны строго соответствовать международному праву.