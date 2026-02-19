Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Бельгия призвала европейских лидеров "держать рот на замке" по ядерному вопросу

Европейским лидерам не стоит делиться планами ЕС относительно ядерного оружия. Бельгийский министр обороны резко призвал европолитиков "держать рот на замке".

Заявление вызвано вынесением в публичную плоскость немецким канцлером и французским президентом вопроса ядерного вооружения блока. Политик подчеркнул неразумность обсуждений такой чувствительной темы во всеуслышание, особенно на фоне растущих дебатов о независимости ЕС от ядерного зонтика США.

В миреЕвропа

ЕСБельгия