Ситуация в Лос-Анджелесе стремительно выходит из-под контроля властей. Сотни активистов атакуют полицейских, пограничников и военных днем и ночью.

Пентагон дал разрешение военным применять любое нелетальное оружие. В Лос-Анджелес введены солдаты Нацгвардии - пока их около 300 человек, но если конфликт не удастся погасить, увеличат до 2 тыс.

Президент США Дональд Трамп называет беспорядки в Калифорнии мятежом и требует не допускать появления на улицах людей в масках. Полиция и военные вовсю применяют газовые гранаты, расстреливают протестующих резиновыми пулями и десятками отправляют в кутузку.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и вовсе заявил, что речь идет об иностранном вмешательстве, а также о финансировании беспорядков из-за рубежа. Журналисты выяснили, что группы, которые стоят за организацией бунта, при Байдене финансировались Министерством нацбезопасности. Отсюда вывод - мятеж могли устроить структуры демократической партии и связанные с ней НКО.

Сами столкновения, скорее всего, были неслучайными. Перед началом атак на миграционную службу у здания появились паллеты с булыжниками, то есть бунтовщики получили в достатке необходимое им оружие.

В последние сутки наблюдается явная эскалация конфликта. Активисты жгут полицейские конвои и забрасывают гвардейцев камнями. Военные и пограничники без разбора расстреливают толпу, сознательно метя в журналистов. Понедельник, 9 июня, готовит Лос-Анджелесу серьезные испытания.