ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Белый дом намерен ввести санкции против основателя "Грузинской мечты"

США намерены ввести санкции против основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что Вашингтон считает Иванишвили "ответственным" за развитие связей Грузии с Россией. Также его обвиняют в получении российскими компаниями доступа к грузинскому рынку и в препятствовании курсу Тбилиси на вступление в ЕС и НАТО. Белый дом сильно разочарован тем, что ему не удается добиться отмены закона об иноагентах.

Возможные санкции предполагают запрет на въезд политика в США, заморозку его активов в этой стране (при их наличии) и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

в миреСШАГрузия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все