Белый дом намерен ввести санкции против основателя "Грузинской мечты"

Отмечается, что Вашингтон считает Иванишвили "ответственным" за развитие связей Грузии с Россией. Также его обвиняют в получении российскими компаниями доступа к грузинскому рынку и в препятствовании курсу Тбилиси на вступление в ЕС и НАТО. Белый дом сильно разочарован тем, что ему не удается добиться отмены закона об иноагентах.