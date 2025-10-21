Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Белый дом обещает назвать детали встречи Путина и Трампа в течение двух дней

Белый дом намерен сообщить подробности о готовящейся встрече президентов России и США в течение следующих двух дней.

Пока дата саммита Путина и Трампа в Будапеште не согласована, но европейские лидеры уже предпринимают явные попытки сорвать переговоры. Это на своей странице в социальных сетях написал премьер-министр Словакии. Роберт Фицо вновь отметил, Европейский союз превратился в военный кабинет. Значительная часть сообщества намерена продлить конфликт в Украине. По словам словацкого премьера, на Венгрию оказывается давление Еврокомиссией.

Глава МИД польского режима также заявил, что не гарантирует безопасность пересечения российским лидером польского воздушного пространства.

Разделы:

В миреСША

Теги:

саммитВладимир ПутинДональд Трамп