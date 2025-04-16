Белый дом усилит контроль над тем, кто сможет задавать вопросы президенту и освещать его заявления

Белый дом работает над инициативой, которая ограничит допуск представителей новостных агентств Associated Press (AP), Reuters и Bloomberg на мероприятия в Овальном кабинете или на президентском борту Air Force One. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Как отмечает Reuters, Белый дом стремится усилить контроль над тем, кто может задавать вопросы президенту и освещать его заявления в режиме реального времени.

Решение было принято после того, как на прошлой неделе администрация Дональда Трампа проиграла судебный иск, поданный агентством Associated Press в связи с его предыдущим исключением из пресс-пула. Спор возник из-за решения AP не следовать указу президента США о переименовании Мексиканского залива.

Обычно пул состоит примерно из 10 агентств, которые следят за президентом США, куда бы он ни направлялся, будь то встреча в Овальном кабинете, где он делает заявления или отвечает на вопросы, или поездки по стране или за рубеж.

В соответствии с новой политикой информационные агентства потеряют свое привычное место в пуле и вместо этого станут частью более крупной ротации примерно с 30 другими газетами и печатными изданиями.

Как говорится в материале ABC News, последнее слово в вопросе о том, кто будет освещать заявления Трампа, будет за пресс-секретарем Кэролайн Ливитт.