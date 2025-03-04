Белый дом ввел пошлины в размере 25 % на импорт из Канады - есть исключение

Белый дом ввел таможенные пошлины в размере 25 % на практически весь импорт из Канады. Исключением стали энергоносители. Тарифы на них составят 10 %.

Причина решения - непрекращающиеся потоки наркотиков и мигрантов. В качестве ответной меры, как сообщает канадский премьер, Оттава прекратит поставки никеля в Штаты. Сообщается, что Канада сбывает 50 % потребляемого США никеля, что эквивалентно 4,3 млрд долларов в год.