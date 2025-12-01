3.72 BYN
"Белое цунами", Antifa OST и упадок экономики: почему немцам стало страшно жить в Германии
На грани банкротства находится не только немецкая промышленность, но и города. Дефицит местных бюджетов в 2025 году достигнет 30 млрд евро. Причиной стало падение налоговых доходов из-за кризиса промышленности при одновременном росте социальных расходов. Бургомистр Эссена Томас Куфен и вовсе рисует мрачную картину.
Причем теряют немцы там, где могли бы спокойно работать в плюс и не знать проблем. Например, электричество. Оно для жителей улетело в небеса.
Немецкие граждане от бессилия лишь разводят руками. "При этом кабинете растут только госдолг и безработица", - все чаще восклицают на местных улицах. Не удивительно, что большинство немцев недовольны своим правительством.
"Меньше споров, пожалуй, тоже пошло бы на пользу рейтингам, ведь немцы сейчас недовольны черно-красным федеральным правительством как никогда со времени его вступления в должность. Согласно недавнему опросу, 67 % - то есть две трети респондентов - оценивают работу правительства как плохую", - говорится в местных СМИ.
72 % немцев уверены, что правительство делает слишком мало для стимулирования экономики. 48 % бюргеров считают неправильным, что правительство берет огромные долги на фоне текущих проблем. Среди сторонников оппозиционной "Альтернативы для Германии" таких 82 %. В экономическом отношении 86 % называют наиболее успешным регионом Китай. Европу выбрали лишь 6 % опрошенных.
Один из самых популярных политиков Германии Алис Вайдель и вовсе назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца "лидером театра дураков".
Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии": "Вместо того чтобы сократить ненужные расходы и консолидировать бюджет, вы разбрасываетесь деньгами. Выделяете 11,5 млрд евро для Украины, не зная, не окажутся ли эти деньги снова в руках коррупционеров, наживающихся на военных поставках".
А это уже немецкая пресса задается вопросом. "Из-за многомиллиардных долгов мы скоро разоримся, как и греки?". От себя впору добавить: судя по всему, да.
В последний раз в таком состоянии Германия пребывала в 1930-е годы, уверен экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт, то есть почти 100 лет назад.
Тем печальнее для обычных людей, что растет не экономика, а прибыли оборонных предприятий. Акции Rheinmetall с начала СВО подорожали почти в 18 раз, а выручка за счет внутренних и внешних заказов выросла почти в 10 раз.
Немцы стали жить не только беднее, тревоги добавил и резкий рост насилия и бандитизма. На вокзалах Германии часто творится полный беспредел - правонарушения считают уже сотнями тысяч. Появляться там в темное время опасно и для кошелька, и для жизни.
Например, в последние годы в Дортмунде существенно выросли случаи краж и даже убийств.
Еще одно громкое дело Германии последнего времени - "банда с молотками". Так медиа прозвали крайне левую группировку Antifa OST. Группировка из семи человек орудовала в Дрездене и других городах Германии. Она избивала людей молотками, и, как правило, мигрантов.
Казалось бы, ну где не бывает преступлений? Вот только в Германии за 2024-й количество нападений выросло на 10 %, а число расправ на политической почве превысило 84 тыс.
Реакцией руководства страны на подобные события стал одиозный "закон о ножах". После 2024 года в стране запрещено брать с собой любые ножи с лезвием более 12 см. В Берлине же вообще нельзя носить с собой ничего острого. Однако это не уберегло: за 2024-й произошло более 14 тыс. преступлений с использованием холодного оружия.
Грабежи убийства, избиения - всего этого стало намного больше за последние годы. Главная причина - наркотики, заявил дортмундский полицейский Гуннар Вортман. "Такая тенденция в больших городах наблюдается не только в Дортмунде. У нас это происходит во многих больших городах. Наркотики играют большую роль, насильственные преступления, которые с этим также связаны, совершаются ради добычи средств - наркозависимым надо как-то доставать деньги на наркотики. Из-за этого учащаются такие преступления, как грабежи из автомобилей или карманные кражи", - сказал он.
"Белое цунами" - именно так называют повальное употребление кокаина.
Эбертплац в Кельне - одно из самых проблемных и спорных мест города - было снова в центре внимания. Власти решили радикально бороться с многолетним очагом наркоторговли, насилия и криминала: до марта 2026 года три из пяти выходов с площади замуруют навсегда. Останутся только два - на Айгельштайн и Нойссер-штрассе. Цель простая - убрать темные углы и проходы, где процветает преступность, и сделать площадь светлее и безопаснее.
Фото: РИА Новости