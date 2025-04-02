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Белорусов, находящихся в Корее, призвали не посещать места скопления людей
Посольство Беларуси в Республике Корея рекомендует находящимся в этой стране белорусам соблюдать меры безопасности, не посещать места скопления людей. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на белорусское загранучреждение в Сеуле.
Дипломаты дали рекомендации в связи с развитием внутренней обстановки в Республике Корея. "В связи с предстоящим 4 апреля объявлением решения Конституционного суда Республики Корея по делу об импичменте президенту и учитывая полученную от муниципальных властей Сеула информацию о высокой вероятности проведения в ближайший период крупномасштабных акций политической направленности, посольство обращается к гражданам Республики Беларусь, находящимся на территории Республики Корея и, в частности, в столице. Просьба соблюдать меры предосторожности и безопасности, воздержаться от посещения мест скопления людей и проведения политических митингов, выполнять требования государственных органов Республики Корея", - отметили в посольстве.
Отдельное внимание было обращено на ситуацию в столице страны. "По официальному сообщению муниципальных властей Сеула, с пятницы по воскресенье на этой неделе по всей столице ожидается интенсивное движение и масштабные скопления людей. Районы Чонно-гу и Чжун-гу объявлены "зонами особого предупреждения преступности", - добавили в посольстве.
"Движение любого транспорта возле Конституционного суда будет ограничено. Близлежащие заведения, музеи и школы также будут временно закрыты. Работа станции Ангук (Anguk) 3-й линии метро будет приостановлена: поезда будут следовать без остановки, другие крупные станции метро, расположенные поблизости, также могут быть закрыты в зависимости от ситуации", - проинформировали в посольстве.
В случае попадания в экстремальную ситуацию белорусских граждан просят обращаться по телефону посольства: +82-10-9912-1796.