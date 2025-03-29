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Белорусские спасатели прибыли в Мьянму

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Фото БЕЛТА

Белорусские спасатели прибыли в аэропорт г.Нейпьидо Республики Союз Мьянма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.

В ближайшее время первая группа прибывших специалистов направится в Мандалай - наиболее пострадавший от землетрясения район.

Работникам МЧС Беларуси предстоит преодолеть около 300 километров, после чего они незамедлительно приступят к проведению аварийных поисково-спасательных работ.

Первая группа будет разделена на 2 команды: одна сразу начнет спасательную операцию; другая – разбивать полевой лагерь для обеспечения работы и проживания отряда.

Работы планируется проводить автономно без перерыва 24/7.

РОСН "Зубр" МЧСЧпМьянма