Накануне международное сообщество отметило день подписания Устава ООН. 80 лет назад в Сан-Франциско 50 государств заложили правовой и моральный фундамент новой системы международных отношений, основанной на сотрудничестве, равноправии и коллективной ответственности за судьбу человечества.

В столице состоялось праздничное мероприятие, в ходе которого белорусские студенты и молодые специалисты представили свои идеи о роли ООН в современном мире.

"Самое главное в нашей деятельности - совершать что-то хорошее, видеть свои недостатки и активно работать над их устранением. В этой связи Республика Беларусь была, есть и остается одним из самых активных членов этой организации. Мы всегда намерены прилагать максимум усилий по достижению благородных целей ООН", - отметил замминистра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков.