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Белорусские студенты и молодые специалисты представили свои идеи о роли ООН в современном мире
Накануне международное сообщество отметило день подписания Устава ООН. 80 лет назад в Сан-Франциско 50 государств заложили правовой и моральный фундамент новой системы международных отношений, основанной на сотрудничестве, равноправии и коллективной ответственности за судьбу человечества.
В столице состоялось праздничное мероприятие, в ходе которого белорусские студенты и молодые специалисты представили свои идеи о роли ООН в современном мире.
"Самое главное в нашей деятельности - совершать что-то хорошее, видеть свои недостатки и активно работать над их устранением. В этой связи Республика Беларусь была, есть и остается одним из самых активных членов этой организации. Мы всегда намерены прилагать максимум усилий по достижению благородных целей ООН", - отметил замминистра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков.
Мероприятие дополнила выставка исторических фото, иллюстрирующая вклад Беларуси в создание ООН. Напомним, что в середине 1940-х гг. именно в Лошицкой усадьбе располагалось Представительство Администрации ООН по оказанию помощи и восстановлению. В 2015 году на территории музея было посажено Дерево мира и устойчивого развития в честь 70-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН.