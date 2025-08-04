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Берлин приостанавливает гуманитарный прием мигрантов

МВД Германии объявило о приостановке выдачи гуманитарных виз. Их получали, к примеру, россияне, выступающие против СВО.

Теперь борьба с мигрантами, которую ведет ведомство, ударила и по этим получателям, которые, прикрываясь политическими мотивами, запрашивали вид на жительство в ФРГ.

Таким образом с 2022 года гуманитарные визы в Германию получили около 3 тыс. человек из России. Кроме того, немцы приостановили гуманитарные программы для граждан Афганистана и Сирии.

ФРГвизы