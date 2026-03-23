Берцы шить не умеют, но мечтают разделить РФ: о мании величия у депутатов Латвии

В эксклюзивном расследовании, проведенном на территории Евросоюза, белорусские журналисты пообщались с депутатами Европарламента, а также Сеймов Литвы, Латвии и Польши. Европейские политики рассказали о своем истинном отношении к санкционной политике, гонке вооружений, закрытию границ и Беларуси. Насколько их позиция расходится с официальными заявлениями, читайте в материале.

Если человек увидел дыру в своем кошельке, так это дезинформация виновата. Если не хватает денег на элементарные бытовые вещи - значит, он тоже подвергся влиянию. Если вдруг потерял работу, то это происки Минска и Москвы. К слову, именно так рассуждают власти в Латвии.

Олег Буров, депутат Сейма Латвии:

"В Латвии есть граждане, которые не только высказываются против санкций, а и за скорейшее восстановление отношений с Россией. Увы, такие люди есть, и не только у нас. Посмотрите фильм Виталия Манского "Железо" и увидите, как жители Нарвы смотрят на парад и кричат взять их в Россию. Это дико и страшно, но это не постановочные кадры. Такие есть люди".

Депутат Сейма Латвии Олег Буров

Конечно, такие люди есть. Электричество в Латвии зимой 2026-го подорожало на 83 %, и уже 37 % жителей боятся, что не смогут оплатить коммунальные счета. Новая реальность в Латвии сегодня - коммуналка в кредит.

Еще одна новая реальность - высокая смертность. Она вдвое выше, чем в ЕС. Также люди активно бегут из страны в поисках лучшей доли. По прогнозам, к 2040 году Латвия лишится 270 тыс. человек и население сократится до 1,5 млн. Мрачный прогноз звучит из уст не абы-кого, а президента республики. Будем объективны, звучал и голос разума, хоть и редко. Например, рискованный спич от депутата литовского сейма - так могут и российско-белорусским агентом объявить.

Латвийский депутат не скрывает удивления: стране бы сначала научиться самим себе сапоги шить, а потом уже думать про танки.

Олег Буров заявил, что Латвия делает очень много в своей сложной экономической ситуации для увеличения бюджета на оборону. Необходимые 2 % у них давно есть, речь идет о 5 % на оборону. "Но я скажу так: важно было бы за эти деньги не купить танки у США или Канады, а вложить у себя в организацию производства, связанного с обороной промышленностью. Так мы создаем здесь рабочие места. Какое производство, не важно. Это могут быть дроны, высокотехнологическое оборудование. Хоть что-то делать, но здесь, даже обмундирование, в котором ходит латвийская армия, сделано в другом месте. Важно это делать нам", - заметил он.

И, наконец, официальное лицо "великой" Латвии собирается отобрать у России все оружие и поделить страну на кусочки. В психиатрии это называется "мания величия".

Юрис Вилюмс, депутат Сейма Латвии:

"Я не вижу в себе причины жить спокойно, пока Россия есть в своих границах. В будущем она была бы не столь большая и не имела бы своего ядерного оружия. Нужна полная демилитаризация путинской РФ. Надо проигрыш России и победа Украины, разделение России на некоторые малейшие страны. Необходимо дать возможность идентичностям сделать свое государство".



И все-таки надежда на выздоровление присутствует, но пока что она находится на личном, а не государственном уровне. "Я был в Беларуси в последний раз с 2019-го по 2020-й, встречал Новый год. Мне очень нравится белорусский народ. Он открытый, добросердечный. Я спросил у них, почему они не говорят на белорусском языке, почему Президент Беларуси поздравляет с Новым годом на русском. Белорусы ответили, что никогда об этом не задумывались, им и так хорошо. Они открытые и приятные люди", - заметил Олег Буров.