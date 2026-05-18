Беспилотник, вторгшийся в небо Латвии утром 17 мая, оказался украинским

В Прибалтике продолжается дронопад. В Национальном центре управления кризисами Литвы сообщают, что беспилотник, который утром 17 мая нарушил воздушное пространство Латвии, оказался украинским.

Его обломки обнаружены местными жителями на востоке Литвы в поле. При этом, как отмечает ведомство, военные радары объект даже не зафиксировали.

Ранее латвийская сторона заявляла, что неопознанный дрон влетел и покинул воздушное пространство республики, из-за чего экстренно поднимались истребители НАТО.

