Беспилотник, вторгшийся в небо Латвии утром 17 мая, оказался украинским

В Прибалтике продолжается дронопад. В Национальном центре управления кризисами Литвы сообщают, что беспилотник, который утром 17 мая нарушил воздушное пространство Латвии, оказался украинским.

Его обломки обнаружены местными жителями на востоке Литвы в поле. При этом, как отмечает ведомство, военные радары объект даже не зафиксировали.