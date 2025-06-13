"Город ангелов" оказался охвачен протестами, вызванными иммиграционными рейдами администрации президента США Дональда Трампа. Масштабные беспорядки, начавшиеся в начале июня, переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерство, что вынудило федеральные власти ввести Национальную гвардию и морских пехотинцев.

Напряженность между Белым домом и руководством Калифорнии достигла пика, угрожая перерасти в политический и социальный кризис. Что привело к этим событиям, кто играет ключевую роль и к чему это может привести?

Искры протестов: рейды ICE и общественный гнев

Протесты вспыхнули после рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), начавшихся 6 июня в Лос-Анджелесе. За неделю в окрестностях города были задержаны почти 400 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

Рейды затронули швейные предприятия, автомойки и такие районы компактного проживания мигрантов, как Литл-Токио и Чайнатаун. Сообщения о задержании беременной гражданки США и арестах у школ подлили масла в огонь, вызвав волну возмущения среди местных жителей, особенно латиноамериканских общин, составляющих значительную часть населения города.

Мирные демонстрации быстро переросли в хаос. Протестующие жгли автомобили, включая беспилотные такси Waymo, забрасывали полицию камнями и пиротехникой. Полиция ответила слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, что привело к травмам, в том числе среди журналистов. К 11 июня были арестованы более 200 человек, а в центре города введен комендантский час с 20:00 до 06:00.

Федеральный ответ: войска на улицах

Президент Дональд Трамп, выполняя предвыборные обещания о жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, 7 июня подписал меморандум о направлении 2 тыс. бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Позже их число увеличилось до 4,1 тыс., а Пентагон дополнительно развернул 700 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка, размещенных в Туэнтинайн-Палмс (Калифорния).

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что войска необходимы для защиты федеральных объектов и персонала, но не исключил их участия в подавлении протестов, если насилие продолжится.

Решение федерализовать Национальную гвардию без согласия губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома стало первым подобным случаем с 1965 года. Это вызвало резкую критику со стороны демократов, которые обвинили Трампа в провоцировании кризиса и нарушении суверенитета штата. Ньюсом подал иск против администрации, требуя отмены федерализации, но окружной судья Чарльз Брейер отклонил экстренное ходатайство, назначив слушания на 12 июня.

Ключевые фигуры: противостояние властей

Дональд Трамп назвал протестующих мятежниками и мародерами, обвиняя Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в некомпетентности.

В Truth Social он хвалил Национальную гвардию за "замечательную работу" и угрожал арестами местных лидеров, включая Ньюсома и Басс, за их противодействие. Трамп также заявил о запрете масок на протестах, хотя юридическая основа этого указа сомнительна.

Гэвин Ньюсом стал главным оппонентом Трампа, назвав ввод войск намеренным подстрекательством и нарушением демократии. В телеобращении 10 июня он призвал жителей не поддаваться провокациям и подал иск, утверждая, что действия Белого дома угрожают суверенитету Калифорнии.

Ньюсом также угрожал отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на сокращение финансирования штата.

Карен Басс осудила действия администрации Трампа, заявив, что местная полиция способна справиться с протестами. Она ввела комендантский час. Басс призвала протестующих к мирным акциям, осуждая насилие с обеих сторон.

Пит Хегсет оправдывал развертывание войск и подчеркивал необходимость защиты федеральных объектов. На слушаниях в Конгрессе он столкнулся с критикой демократов, но сохранил жесткую позицию, не исключая применения закона о восстании 1807 года, который позволяет использовать армию для подавления беспорядков.

Илон Маск, хотя и не участвовал напрямую, оказался в центре внимания из-за конфликта с Трампом по другим вопросам. Его предполагаемые комментарии о протестах, выраженные через платформу X, отражают более либеральную позицию по иммиграции, но конкретных заявлений нет.

Реакция Конгресса и международного сообщества

Демократы в Конгрессе, включая сенатора от Калифорнии Адама Шиффа, назвали действия Трампа злоупотреблением властью и предположили, что он может использовать протесты для введения чрезвычайного положения. Они поддержали иск Ньюсома и использовали бюджетные слушания для критики Хегсета.

Республиканцы в основном поддержали Трампа и рассматривают протесты как угрозу порядку. Однако некоторые умеренные, например, сенаторы Лиза Меркауски и Сьюзан Коллинз, выразили озабоченность милитаризацией.

Зарубежные лидеры пока не сделали громких заявлений, но, вероятно, страны Латинской Америки осудят рейды ICE, а Китай и Россия могут использовать этот внутренний кризис для критики США. Такие европейские лидеры, как Макрон, Мерц и Стармер, скорее всего, призовут к деэскалации, выражая озабоченность правами человека.

Исторические параллели

Протесты в Лос-Анджелесе напоминают беспорядки 1992 года, вызванные оправданием полицейских в деле Родни Кинга, задержание которого полицейскими с чрезмерным применением силы спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе.

Однако, как отмечает The New York Times, протесты 2025 года, возглавляемые латиноамериканцами, более сфокусированы и менее разрушительны, хотя их эскалация остается угрозой.

Заявление Рона Десантиса о праве жителей Флориды проезжать через протестующих

12 июня 2025 года губернатор Флориды Рон Десантис выступил с заявлением, вызвавшим широкий резонанс. В интервью на ток-шоу The Rubin Report он заявил, что жители Флориды имеют право проезжать через протестующих, блокирующих улицы, если они считают, что их жизни угрожает опасность. "Если вы едете по улице, и толпа окружает вашу машину, угрожая вашей безопасности, вы имеете право уехать. Если вы в итоге сбиваете кого-то из них, то это их вина, что они на вас напали", - сказал Десантис.

Заявление было сделано на фоне подготовки к протестам No Kings, запланированным на 14 июня 2025 года, которые организаторы называют ненасильственными и сопровождают тренингами по деэскалации. Оно также перекликается с протестами в Лос-Анджелесе, вызванными рейдами ICE, и подчеркивает жесткую позицию Десантиса по вопросам общественного порядка, что соответствует его предыдущей политике.

Голливудский сценарий протестов

В отличие от сценария фильма "Падение империи" ("Civil War") (2024), где Калифорния противостоит авторитарному режиму, текущий конфликт пока локален, но отражает глубокий раскол в обществе.

По сценарию фильма в недалеком будущем США охвачены гражданской войной, а Калифорния и Техас, объединившись в "Силы Запада", штурмуют Вашингтон.

Фильм изображает США, разделенные из-за авторитарной политики президента, что перекликается с реальной поляризацией 2025 года между сторонниками Трампа и демократами, особенно в Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе, вызванные рейдами ICE, отражают напряжение между федеральными властями и штатом, как в фильме, где Калифорния противостоит Вашингтону.

"Падение империи" усиливает страхи о возможном крахе США из-за политического раскола, что резонирует с протестами 2025 года, вызванными действиями Трампа. Однако реальный конфликт остается локальным и пока контролируется, в отличие от апокалиптического сценария фильма. Сходство в милитаризации и роли Калифорнии делает фильм актуальным, но его сюжет все еще далек от текущей реальности.

Связь протестов в США 2025 и Беларуси 2020

Протесты в США (июнь 2025, Лос-Анджелес) и Беларуси (2020) имеют сходства, но различаются по контексту, реакции властей и восприятию. В Беларуси пресечение беспорядков было оправдано, в первую очередь, недопущением государственного переворота, который должен был превратиться в кровопролитную бойню, схожую с украинским майданом 2013-2014 годов. В США беспорядки пока хаотичны, но уже готовятся массовые акции протеста по всем Штатам на 14 июня https://t.me/newsby_btrc/165856 - в день, когда Дональд Трамп планирует военный парад в Вашингтоне.

В Беларуси протесты были пресечены системно, с поддержкой общества, видевшей в этом защиту порядка. В США несистемные действия Трампа, включая ввод войск, воспринимаются как провокация и усиливают раскол как в обществе, так и в политических элитах. И если в Беларуси смогли купировать массовые беспорядки, сохранив стойкость государственного управления, то в США силовое подавление смуты может привести к политическому кризису и дальнейшим протестам, особенно в иммигрантских, южных штатах.

Что дальше?

Протесты в Лос-Анджелесе - это не только реакция на иммиграционную политику, но и симптом глубокой политической поляризации. Если рейды ICE продолжатся, а федеральные войска останутся в городе, насилие продолжит распространяться на другие штаты.

Судебные разбирательства, включая иск Ньюсома, определят баланс власти между штатами и Вашингтоном. Экономические последствия уже ощущаются - комендантский час и беспорядки нарушили нормальную жизнь Лос-Анджелеса.

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий. Кризис может ослабить позиции США как лидера в вопросах демократии, особенно если Трамп пойдет на дальнейшую эскалацию.