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Беспорядки в Турции - Анкара вводит запрет на массовые акции
В столице Турции Анкаре ввели запрет на массовые собрания, акции и митинги до 1 апреля на фоне масштабных беспорядков, которые сотрясают столицу. Уличные выступления идут и в других городах Турции.
За последние сутки полиция задержала 43 участников акции в центре Стамбула. Небольшие группы радикалов пытались провести акции и в других районах крупнейшего турецкого города.
Волнения начались после помещения под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции. Власти Турции отмечают слаженность и организованность волны беспорядков. Это похоже на деятельность внешних сил.
Как отметил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, их действия подрывают экономические успехи, достигнутые за последние 2 года.
Bank of America в своем отчете о Турции заявил, что в недавнем времени политическая неопределенность вызвала значительные колебания на турецком рынке, однако ожидается его постепенная стабилизация.