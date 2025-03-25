Беспорядки в Турции - Анкара вводит запрет на массовые акции

В столице Турции Анкаре ввели запрет на массовые собрания, акции и митинги до 1 апреля на фоне масштабных беспорядков, которые сотрясают столицу. Уличные выступления идут и в других городах Турции.

За последние сутки полиция задержала 43 участников акции в центре Стамбула. Небольшие группы радикалов пытались провести акции и в других районах крупнейшего турецкого города.

Волнения начались после помещения под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции. Власти Турции отмечают слаженность и организованность волны беспорядков. Это похоже на деятельность внешних сил.

Как отметил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, их действия подрывают экономические успехи, достигнутые за последние 2 года.