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Без электричества, водоснабжения, более 350 ДТП. Зимний циклон ударил по США

В США из-за обрушившегося зимнего циклона погибли 4 человека. Как отмечают метеорологи, он может стать сильнейшим за последние десятилетия.

В зоне риска находятся порядка 62 млн человек. Из-за шторма более 300 тысяч потребителей остались без электричества.

Отменены почти 2 тысячи авиарейсов. В столице Вирджинии произошел сбой в системе водоснабжения, в штате Миссури - более 350 ДТП: около тысячи водителей из-за непогоды оказались заблокированными на дороге.

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