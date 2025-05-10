"Без колебаний отдам приказ". Ким Чен Ын выступил с громким заявлением в поддержку России

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Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.