Беженцы разбили палаточный городок перед мэрией Парижа и требуют повышения пособия

В Париже перед зданием мэрии началась очередная забастовка. Беженцы разбили здесь палаточный городок: они требуют повышения до 1 тыс. евро пособия, которое полагается всем зарегистрированным в городе мигрантам.



Поскольку денег на это в бюджете нет, пикетчикам наверняка придется поселиться здесь надолго. Впрочем, облик Парижа переменился уже давно, и пестрая африканская толпа, которая живет в трущобах, никому здесь глаз больше не режет.