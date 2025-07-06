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Беженцы разбили палаточный городок перед мэрией Парижа и требуют повышения пособия
Автор:Редакция news.by
В Париже перед зданием мэрии началась очередная забастовка. Беженцы разбили здесь палаточный городок: они требуют повышения до 1 тыс. евро пособия, которое полагается всем зарегистрированным в городе мигрантам.
Поскольку денег на это в бюджете нет, пикетчикам наверняка придется поселиться здесь надолго. Впрочем, облик Парижа переменился уже давно, и пестрая африканская толпа, которая живет в трущобах, никому здесь глаз больше не режет.