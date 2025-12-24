Эстонская статистика фиксирует рост численности безработных. По состоянию на сегодня, таких в стране 44 300 человек. Это ни много ни мало 6,3 % от общего числа трудоспособных граждан. К концу этого года безработных станет еще больше. По прогнозу, не менее 45 тыс. человек.



Эстонские власти столкнулись с резким охлаждением экономики, среди причин которого называют и общеевропейскую рецессию, и тарифы Трампа для ЕС. Так или иначе безработица в Эстонии растет давно невиданными темпами и замедляться явно не намерена.