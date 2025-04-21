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Безработица в Германии в апреле увеличилась до 6,3 %

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Безработица в Германии в апреле увеличилась до 6,3 % с 6,2 % месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ, пишет "Интерфакс".

Количество безработных в стране в апреле выросло на 4 тыс. - до 2,922 млн человек.

Аналитики в среднем прогнозировали безработицу на уровне 6,3 % и увеличение числа безработных на 20 тыс., по данным Trading Economics.

Апрельский уровень безработицы является максимальным с сентября 2020 года.

Число открытых вакансий в ФРГ в апреле составило 646 тыс. - это на 55 тыс. меньше, чем год назад.

Германиябезработица