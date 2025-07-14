Безуглая: Брат Свириденко сбежал из Украины в Лондон во время СВО

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c7d7e86-20f0-4459-b2a3-1aa288d6c7dc/conversions/ff3e30de-1b3e-4c5d-ba8c-5d0f993aa0f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c7d7e86-20f0-4459-b2a3-1aa288d6c7dc/conversions/ff3e30de-1b3e-4c5d-ba8c-5d0f993aa0f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c7d7e86-20f0-4459-b2a3-1aa288d6c7dc/conversions/ff3e30de-1b3e-4c5d-ba8c-5d0f993aa0f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c7d7e86-20f0-4459-b2a3-1aa288d6c7dc/conversions/ff3e30de-1b3e-4c5d-ba8c-5d0f993aa0f6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Родной брат Юлии Свириденко, которой Владимир Зеленский предложил возглавить украинское правительство, уехал на учебу в Лондон во время СВО и не вернулся, сообщила народный депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, информирует РИА Новости.

"У меня сейчас один вопрос, о котором решила не молчать, поскольку не получила ответа непублично: почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? При этом, по данным из открытых источников, он является главой Черниговской областной федерации стрельбы. <…> Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни это: брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта сбежал из Украины", - написала она.

Депутат заявила, что эта ситуация говорит о ценностях Свириденко и о том, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, когда ей придется мобилизовать экономику, людей и предприятия.

В понедельник Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив при этом, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.