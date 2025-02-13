Bild: представителей России не будет на Мюнхенской конференции - они не получили аккредитацию

На Мюнхенскую конференцию по безопасности уже прибыли спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Представителей России, как сообщает Bild, не будет. Они не получили аккредитацию. Так что Трамп поторопился, анонсируя переговоры с российской стороной.

Мюнхен встречает гостей в условиях повышенных мер безопасности. Здесь открывается Международная конференция, на которую прибудут около 60 глав государств и правительств. Во многом обстановку накалило ЧП, которое произошло 13 февраля. В десяти минутах езды от отеля, где будет проходить форум, был совершен наезд на демонстрантов. По последним данным, пострадали 30 человек.

В центре города на каждой улице дежурят полицейские. Немецким правоохранителям помогают коллеги из Австрии.