Польские власти за последние годы преуспели в создании проблем собственной стране и ее населению

Наблюдая за действиями польских властей, начинает казаться, что единственное, в чем они преуспели за последние годы, - это создание проблем собственной стране и ее населению. Еще недавно, анализируя состояние экономики Польши, мы прогнозировали, что до майских выборов президента правительство Дональда Туска кое-как дотянет - на красивых, но пустых обещаниях о будущих прорывах в экономическом и технологическом развитии. Однако дыры в экономике образовываются с такой скоростью, что власти уже сейчас не успевают их латать. Подробный анализ в материале БЕЛТА.

"Благосостояние, ради которого поляки трудились годами, исчезает на наших глазах", - сокрушается экс-премьер Польши Беата Шидло.

Она приводит данные, согласно которым только за январь - февраль 2025 года польские компании анонсировали коллективные увольнения, которые затронут в общей сложности 14,8 тыс. человек. "Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом из этой группы 7,7 тыс. человек уже потеряли работу. Это трагедия для тысяч польских семей, и что хуже всего, это только начало. Будет еще хуже. При Туске польская экономика и промышленность приходят в упадок", - написала экс-премьер на своей странице в соцсети Х.

На самом деле красная лампочка в польской экономике загорелась еще прошлом году, который страна закончила с рекордным дефицитом бюджета, гигантским госдолгом, падением экспорта и инвестиций. Тогда же по стране прокатилась волна банкротств и массовых сокращений, которая, как видно, в нынешнем году не сбавляет скорость.

Причины убыточности и банкротства польских предприятий - высокие цены на энергоносители, снижение конкурентоспособности на внешних рынках, потеря рынков сбыта - в Беларуси и России, а также многочисленные ограничения, введенные в рамках "Зеленой сделки" ЕС. При этом стоит заметить, что кризисные явления наблюдаются не в какой-то отдельной отрасли польской экономики. Они практически повсеместны - от металлургической, стекольной и автомобильной промышленности до оптовой и розничной торговли.

Взять хотя бы автомобильную отрасль. Как сообщает польское издание Do Rzeczy, производство легковых автомобилей в Польше в феврале составило 7,7 тыс. единиц, что на 73,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство грузовых автомобилей за год снизилось на 11,4%, производство в сфере общественного транспорта сократилось на 38,3%.

На сегодняшний день практически вся отрасль оптовой и розничной торговли автомобилями в Польше тонет в долгах, отмечает польское издание Money.pl. "Согласно отчету BIG InfoMonitor, долг автомобильной промышленности Польши достиг почти 1,5 млрд злотых ($370 млн). Обязательства предприятий оптовой и розничной торговли автомобилями, а также предприятий по ремонту транспортных средств составили более 1,2 млрд злотых (около $300 млн). Кроме того, в сегменте аренды и лизинга автомобилей зафиксирована задолженность, превышающая 217 млн злотых ($53,6 млн). Финансовые проблемы отрасли усугубляются задержками платежей", - пишет издание.

Не прибавляет оптимизма и решение США с 2 апреля ввести 25-процентные пошлины на импортируемые автомобили. Экспорт готовых автомобилей из Польши в США довольно скромный. Однако в Польше производятся детали и аксессуары к автомобилям, которые экспортируются в другие страны, включая Германию. И если пошлины США ударят по автомобильному бизнесу в ФРГ, то пострадают и польские производители.

Терпит серьезные убытки и польская керамическая промышленность. А ведь Польша входит в тройку крупнейших производителей керамической плитки в ЕС. Предприятия отрасли оказались на грани банкротств из-за роста цен на энергоносители, а также из-за потери рынков сбыта в Беларуси и России. Производители в сентябре 2024 года обращались к правительству за поддержкой и требовали встречи с премьер-министром. Однако Туск обращение проигнорировал.

Польский керамический союз намерен вновь запросить встречу с премьером. На этот раз в объединении предупреждают правительство об угрозе закрытия предприятий и сокращении штата. "Разочарование огромное, - сказал глава Польского керамического союза Фердинанд Гацки. - Мы рассчитывали, что что-то произойдет при премьер-министре Туске, на более активные действия Брюсселя, на ускорение мер по защите внутреннего рынка ЕС от агрессивного импорта керамической плитки и других товаров... Вся энергоемкая промышленность разочарована, особенно с учетом польского председательства в Совете Европы".

С серьезными проблемами сталкивается стекольная промышленность Польши, из-за чего многие компании вынуждены сворачивать производство. "Высокие затраты на электроэнергию, необходимую в процессе производства, существенно влияют на рентабельность предприятий. Многим компаниям стекольной отрасли приходится ограничивать или полностью останавливать производство. Рост цен на сырье и энергоносители в сочетании с усилением международной конкуренции ставят под вопрос будущее многих польских производителей стекла", - констатирует Money.pl.

В предвыборный 2024 год правительство Польши смогло подогреть экономику за счет увеличения заработной платы, прежде всего минимальной. Однако зарплатное бремя в итоге легло на польские предприятия, которые и без того еле сводят концы с концами. Тем не менее увеличение зарплат подстегнуло рост потребительских расходов населения. А это потянуло за собой рост ВВП. И хотя подобные манипуляции носят кратковременный эффект, Туску и этого хватило, чтобы покрасоваться перед камерами, представляя рост ВВП в 2024 году на 2,9% как небывалый прорыв.

Однако время красивых лозунгов подходит к концу. И уже сейчас очевидно, что польские власти не в состоянии ни поддержать своих производителей, ни защитить их от влияния внешних факторов - будь то американские пошлины или климатическая политика ЕС. Зато в создании трудностей для польского бизнеса правительство Туска преуспело.

На днях в Белостоке альянс польских предпринимателей "Единый Восток" организовал "похороны экономики Подлясья". Участники демонстрации пронесли по городу два гроба, на одном из которых была надпись "Подляская экономика", а на втором - "Подляская экономика трагически погибла - 10 февраля 2023 года". "Смерть" экономики Подлясья польские бизнесмены связывают с закрытием пограничного перехода "Бобровники" ("Берестовица") на польско-белорусской границе. Напомним, что до закрытия "Бобровников" польские власти в одностороннем порядке закрыли один из крупнейших погранпереходов на польско-белорусской границе - "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги").

В настоящее время в Подляском воеводстве закрыты все автомобильные переходы на границе с Беларусью. Предприниматели считают, что это губительно для местной экономики. Во время демонстрации бизнесмены требовали от правительства "прекратить блокаду Подлясья". Они заявляли о существенном падении доходов в торговле, сфере услуг, гостиничном бизнесе, сфере общепита, туризма и лесной промышленности, а также о росте безработицы и сокращении численности населения воеводства. Предприниматели также обращали внимание, что в соседнем Люблинском воеводстве, где граница с Беларусью открыта и политика не душит местную экономику, ситуация кардинально иная: там процветает бизнес и растет благосостояние населения.

Одна из организаторов протеста, предприниматель Эвелина Григатович-Шумовская из польского объединения предпринимателей "Объединенный Восток", заявила, что демонстрация в Белостоке является протестом против пассивности польского правительства и премьер-министра как в вопросе восстановления трансграничного движения в Подляском воеводстве, так и в оказании помощи пострадавшему региону.

По ее словам, ситуация на границе, затронувшая многих предпринимателей, является результатом геополитики, которая разрушает приграничный регион, закрывает пути к развитию и ставит местных предпринимателей на край пропасти. "Мы не позволим похоронить себя заживо, мы не сдадимся, мы продолжим бороться за этот регион до конца", - подчеркнула Григатович-Шумовская.

Она также заявила, что Подляское воеводство стало "политическим музеем под открытым небом, регионом, используемым для международных игр, где самые большие счета платят предприниматели и местные жители".

На самом деле это не первый протест бизнесменов в Подляском воеводстве. О том, что сфера торговли и гостиничного бизнеса в регионе вымирает, польские предприниматели заявляли и в 2023, и в 2024 годах. Однако власти Польши остаются безучастными. У правительства Туска сейчас другие приоритеты. В их числе очередной грандиозный проект по распилу средств из фондов ЕС - "Восточный щит". В рамках проекта на территории Польши, возле границ с Беларусью и Россией, планируется разместить минные поля, выкопать рвы и установить противотанковые ежи.

Когда журналисты из подляских СМИ спросили у министра обороны Владислава Косиняк-Камыша о возможной реакции жителей региона на планы по реализации "Восточного щита", тот ответил, что ему известно о том, что на границе "живет много людей" и то, что ситуация является сложной. Однако, по его мнению, проект "Восточный щит" и связанные с ним инвестиции могут открыть новые возможности для местного бизнеса.