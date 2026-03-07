Ближний Восток в огне - произошел массированный обмен ударами со стороны Ирана и Израиля

На Ближнем Востоке не стихает пожар военного конфликта. В Тегеране небо снова полыхало от разрывов израильских ракет. Очевидцы сообщали о нескольких сильных пожарах, в том числе в районе аэропорта.

Со своей стороны, Иран продолжает серию ударов по американским объектам в регионе. КСИР заявили о новой волне атак на Израиль. Взрыв произошел в районе Иерусалима. Взрывы фиксируются в Дубае. Предварительно, иранский беспилотник рухнул на территории международного аэропорта.

В Саудовской Аравии силы ПВО сбили четыре иранских дрона, направленных на нефтяное месторождение Шейба в пустыне Руб-эль-Хали. Также иранские БПЛА и ракеты поразили военную базу США Виктория недалеко от аэропорта Багдада. В ОАЭ на американской военной базе уничтожены система ПВО Patriot, ангары для беспилотников и самолетов и радар. По данным КСИР, база использовалась американскими силами при атаке на женскую школу в Минабе. В Кувейте после ударов иранскими ракетами возник пожар на базе Али-Салем.

Накануне иранские военные запустили ракету класса земля - море в сторону американского авианосца "Авраам Линкольн". США направили в Красное море авианосец "Джеральд Форд". Ранее он вместе с группой эсминцев выполнял боевые задачи США против Ирана, находясь в Восточном Средиземноморье. Кроме того, США разместили на базе Овда в Израиле эскадрилью стелс-истребителей F-35 в составе 12 самолетов.