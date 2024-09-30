Армия обороны Израиля объявила о завершении ударов по высшим командирам "Хезболлы"

Израиль продолжает наносить удары по Ливану.



За последние несколько дней поражены более 120 объектов на территории страны.



Однако вопреки заявлениям, атаки продолжаются. Этой ночью Израиль впервые нанес удар в черте Бейрута: ранее целью израильских военных в основном была южная окраина столицы, где расположены объекты "Хезболлы".



Сообщается о двух погибших. Также ЦАХАЛ подтвердил, что наносит удары по объектам движения в восточной части Ливана.



Всего за прошедшие сутки из-за налетов погибли 123 человека, ранены 359. Об этом говорится в сводке Минздрава.



Тем временем Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам. В коммюнике Еврокомиссии поясняется, что экстренное гуманитарное финансирование предназначено для удовлетворения самых насущных потребностей, таких как продовольственная помощь, жилье и здравоохранение.